L’ONU appelle à renforcer les canaux de communication avec la Corée du Nord pour réduire les risques d’un conflit

Après le lancement d’un nombre sans précédent de missiles balistiques par la Corée du Nord, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et un haut responsable du Département des affaires politiques des Nations Unies se sont dit préoccupés par l’augmentation de la tension dans la péninsule coréenne et par les risques d’escalade. Ils ont appelé pour cela à un renforcement de la diplomatie et des canaux de communication avec ce pays.]]>



