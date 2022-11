Les autorités palestiniennes doivent enquêter sur les allégations de torture de détenus en grève de la faim, et veiller à ce que leur procès soit équitable

par Amnesty International

Les autorités palestiniennes doivent veiller à ce que les six hommes arrêtés en Cisjordanie en juin, notamment les trois hommes en détention qui mènent une grève de la faim depuis presque deux mois, soient jugés dans le respect des règles d'équité des procès, a déclaré Amnesty International le 2 novembre à l'approche de la première audience



