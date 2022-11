Les délégué·e·s de la COP27 qui luttent pour la justice climatique doivent aussi dénoncer l’offensive contre les droits humains en Égypte

par Amnesty International

La secrétaire générale d’Amnesty International Agnès Callamard sera présente à la Conférence de l’ONU sur les changements climatiques (COP27), à Charm El Cheikh, du 6 au 18 novembre 2022. Elle est disponible pour des entretiens concernant la nécessité d’axer les décisions climatiques sur les droits humains et la crise des droits humains qui secoue actuellement l’Égypte. Amnesty […] The post Les délégué·e·s de la COP27 qui luttent pour la justice climatique doivent aussi dénoncer l’offensive contre les droits humains en Égypte appeared first on Amnesty International. ]]>



