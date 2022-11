Iran. Plus de 760 000 personnes à travers le monde demandent un mécanisme d’enquête de l’ONU sur l’Iran

par Amnesty International

Plus de 760 000 personnes dans 218 pays et territoires soutiennent les pétitions demandant la mise en place d’un mécanisme d’enquête indépendant de l’ONU en tant que première étape vers la reddition de comptes pour les crimes de droit international les plus graves perpétrés en Iran, a déclaré Amnesty International le 3 novembre. Le 2 novembre, Nazanin Boniadi, […] The post Iran. Plus de 760 000 personnes à travers le monde demandent un mécanisme d’enquête de l’ONU sur l’Iran appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet