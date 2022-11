Nigeria : La fermeture des camps de personnes déplacées aggrave leur souffrance

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une femme qui vivait dans le camp de Bakassi pour personnes déplacées à Maiduguri dans l'État de Borno, au Nigeria, transportait ses affaires et se dirigeait vers la sortie le 30 novembre 2021. La fermeture de ce camp, parmi d’autres, avait précédemment été annoncée par le gouvernement de cet État. © 2021 Audu Marte / AFP via Getty Images (Abuja, le 2 novembre 2022) – Au Nigeria, la décision du gouvernement de l'État de Borno de fermer des camps abritant plus de 200 000 personnes déplacées par le conflit avec Boko Haram a aggravé leurs souffrances et conditions de pauvreté,…



Lire l'article complet