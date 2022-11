Myanmar. Une enquête révèle que la chaîne d’approvisionnement en carburant d’aviation est liée à des crimes de guerre

par Amnesty International

Amnesty appelle les États et les entreprises à suspendre leurs exportations de carburant d'aviation vers le Myanmar Via cette chaîne d'approvisionnement, Puma Energy est liée à des crimes de guerre commis par l'armée du Myanmar Les compagnies pétrolières et gazières ExxonMobil, Thai Oil, PetroChina et Rosneft pointées du doigt dans cette affaire L'enquête basée sur des documents internes de […]



