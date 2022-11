Au Mozambique, disparition forcée d’un journaliste au Cabo Delgado

par Human Rights Watch

Click to expand Image Arlindo Chissale, à droite, sur une photo téléchargée sur Facebook le 19 octobre 2022. © 2022 Arlindo Chisalle Un autre journaliste a disparu dans la province du Cabo Delgado, située dans le nord du Mozambique, après avoir été arrêté par la police le 29 octobre alors qu’il enquêtait dans la ville minière de Balama. Arlindo Chissale est journaliste freelance et rédacteur en chef de Pinnacle News, un média en ligne qui a couvert les violences en cours dans le nord du pays. Chissale est détenu au secret et n’a pas accès à un avocat depuis son arrestation samedi, ont affirmé…



