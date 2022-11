Le réchauffement climatique avance plus vite en Europe que dans le reste du monde, selon l’OMM

Depuis 30 ans, l’Europe subit un réchauffement plus de deux fois supérieur à la moyenne planétaire, et apparait comme le continent le plus touché par le changement climatique, révèle un nouveau rapport de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et du service Copernicus de surveillance du changement climatique.]]>



