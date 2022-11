L’ONU salue les condamnations pour un massacre commis en République centrafricaine en 2019

Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, et le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, ont salué mercredi la condamnation de trois membres du groupe armé Retour, Réclamation et Réhabilitation (3R) pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre en raison de leur rôle dans le massacre de 46 civils en 2019 et d’autres abus graves commis en République centrafricaine.]]>



