COP27 : Il faut s’assurer que toute action sur le climat soit basée sur le respect des droits

par Human Rights Watch

Click to expand Image Egypt's President Abdel Fattah al-Sisi speaks during the opening ceremony of the UN Climate Change Conference COP26 in Glasgow, Scotland, November 1, 2021. © 2021 Yves Herman/Pool via AP (Beyrouth) – Les pays et les activistes participant en Égypte à la 27ème Conférence annuelle des Nations Unies sur les changements climatiques (COP27), qui s’ouvrira le 6 novembre 2022, devraient décider d’une action climatique ambitieuse et fondée sur le respect des droits humains, nécessaire pour maintenir l’accroissement moyen de la température de la planète à 1,5 degré centigrade,…



