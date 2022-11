L’automatisation de l’agriculture au service de la transformation des systèmes agroalimentaires

L’automatisation de l’agriculture peut jouer un rôle important en rendant la production alimentaire plus efficace et plus respectueuse de l’environnement, indique l’édition 2022 de la Situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture, l’un des rapports phares publiés chaque année par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).]]>



Lire l'article complet