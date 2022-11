États-Unis. Le gouvernement de Joe Biden ne doit pas détenir les demandeurs d’asile haïtiens à Guantánamo

par Amnesty International

En réaction à des informations non confirmées selon lesquelles le gouvernement de Joe Biden envisagerait de détenir les demandeurs et demandeuses d’asile haïtiens dans un pays tiers ou d’augmenter les capacités d’accueil du centre de détention américain de Guantánamo, à Cuba, Erika Guevara-Rosas, directrice régionale d’Amnesty International pour les Amériques, a déclaré : « Les Haïtiens et […] The post États-Unis. Le gouvernement de Joe Biden ne doit pas détenir les demandeurs d’asile haïtiens à Guantánamo appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet