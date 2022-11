Il faut interdire la « pauvrophobie » au même titre que le racisme et le sexisme (Expert de l'ONU)

La « pauvrophobie » – les attitudes et les comportements négatifs à l'égard des personnes vivant dans la pauvreté – est tout aussi répandue, toxique et nuisible que le racisme, le sexisme et d'autres formes de discrimination; et elle doit être traitée comme telle, selon un nouveau rapport publié par l'expert des Nations Unies sur la pauvreté.]]>



Lire l'article complet