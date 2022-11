Syrie : Des résidences civiles démolies lors d’une opération sécuritaire

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des membres des Forces démocratiques syriennes (FDS) et des soldats américains, regroupés près d’un véhicule militaire dans le quartier de Ghweran, dans la ville de Hassaké (Al-Hasakah) située dans le nord-est de la Syrie, le 29 janvier 2022. © 2022 AFP via Getty Images (Beyrouth, le 1er novembre 2022) – Les Forces démocratiques syriennes (FDS) opérant dans le nord-est de la Syrie ont détruit ou endommagé au moins 140 bâtiments privés abritant 147 familles en janvier et février 2022, en essayant de capturer des détenus évadés et des combattants de l’État islamique (EI)…



