Avancée du M23 en RD Congo : les combats mettent de nouveau les civils en danger

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des civils fuyant les combats entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise près de Kibumba, au Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, le 29 octobre 2022. © 2022 Moses Sawasawa/AP Photo Le week-end dernier, les rebelles du M23 ont étendu leur zone de contrôle dans la province du Nord-Kivu, en République démocratique du Congo. Des dizaines de milliers de personnes ont fui pour se mettre en sécurité, aggravant une situation humanitaire déjà catastrophique dans l'est du pays. Le groupe armé, qui bénéficie d'un soutien direct du Rwanda, a lancé…



