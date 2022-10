Brésil : Le président élu Lula devrait accorder la priorité aux droits humains

par Human Rights Watch

Click to expand Image Luiz Inácio Lula da Silva, précédemment président du Brésil (2003-11), votait à São Bernardo do Campo, dans l'État de São Paulo, le 30 octobre 2022, lors du second tour de l’élection présidentielle 2022. Il a par la suite été déclaré vainqueur de cette élection. © 2022 Rovena Rosa/Agência Brasil (São Paulo) –Le président élu du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, devrait accorder la priorité à la protection des droits humains et inverser les graves revers subis sous la présidence de Jair Bolsonaro. Surnommé « Lula » au Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva a précédemment…



