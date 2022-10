Bahreïn : Les lois d'« isolement politique » interdisent toute forme d’opposition

par Human Rights Watch

Click to expand Image © 2022 Brian Stauffer pour Human Rights Watch (Beyrouth, le 31 octobre 2022) – Le gouvernement bahreïnien utilise ses lois dites d’isolement politique, parmi d’autres tactiques, pour empêcher des activistes et d’anciens membres de partis d’opposition d’accéder aux fonctions publiques et de prendre part à d’autres aspects de la vie publique, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch dans un rapport rendu public aujourd’hui. 31 octobre 2022 You Can’t Call Bahrain A Democracy Bahrain’s Political Isolation Laws Download the full report in English Annex…



