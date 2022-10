Brésil : quel tournant pour le bolsonarisme ?

Ce dimanche 30 octobre 2022, le second tour de l’élection présidentielle au Brésil a été émaillé de troubles, et des incidents violents pourraient bien survenir à l’issue des résultats.Au-delà de cette journée tendue et des résultats définitifs du vote, la campagne très serrée entre le président sortant Jair Bolsonaro et l’ancien président Luiz Inacio Lula da Silva aura confirmé…