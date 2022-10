Le monde urbain serait-il misogyne? L'ONU préconise des villes plus sûres pour les femmes

Dans leur immense majorité, les femmes et les filles considèrent les villes comme dangereuses et inhospitalières. Un rapport de l’ONU publié cette semaine appelle à une refonte complète de la conception des villes et à une implication plus étroite des femmes dans la planification urbaine.]]>



