Turquie. L’emprisonnement d’une experte des droits humains de premier plan pour des accusations de « terrorisme » est un « abus de pouvoir » consternant

par Amnesty International

Réagissant aux informations selon lesquelles Şebnem Korur Fincancı, présidente de l'Union des médecins de Turquie, a été placée arbitrairement en détention provisoire pour des accusations de « propagande au profit d'une organisation terroriste » liées à ses appels à une enquête indépendante sur le recours à des armes chimiques dans la région du Kurdistan, en Irak, Esther […]



