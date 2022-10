Russie. L’approbation en première lecture du projet de loi anti-LGBTI intensifie l’homophobie cautionnée par l’État

par Amnesty International

Réagissant aux informations indiquant que la Douma d'État, la chambre basse du Parlement russe, a approuvé en première lecture le projet de loi élargissant l'interdiction de la « propagande pour les relations sexuelles non traditionnelles » à tous les groupes d'âge, Marie Struthers, directrice pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale à Amnesty International, a déclaré : « En […]



