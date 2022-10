Afrique de l’Ouest et centrale : des millions de personnes affectées par les inondations

L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a mis en garde, vendredi, contre l’augmentation des besoins de plus de 3,4 millions de personnes déplacées et des communautés hôtes, suite aux récentes inondations dévastatrices au Tchad, au Niger, au Burkina Faso, au Mali, au Cameroun et au Nigéria.]]>



