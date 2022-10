RDC. Trois mois après la répression des manifestations par les forces de maintien de la paix de l’ONU, les familles sont toujours en quête de justice

par Amnesty International

Trois mois après que les forces de maintien de la paix de l'ONU en République démocratique du Congo (RDC) ont violemment réprimé des manifestations, au cours desquelles 36 personnes ont été tuées et 170 autres blessées, les familles des victimes sont toujours en quête de justice, a déclaré Amnesty International ce jeudi 27 octobre. Cinq membres du



