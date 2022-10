À quand la promulgation de la loi sur les droits des peuples autochtones en RD Congo ?

par Human Rights Watch

Une femme autochtone et ses enfants se rendent sur un marché pour vendre des poteries sur l'île d'Idjwi, dans l'est de la République démocratique du Congo, en janvier 2017. © 2017 Therese Di Campo/Reuters Il y a quatre mois, la proposition de loi visant à protéger les droits des peuples autochtones de la République démocratique du Congo était transmise par les deux chambres du parlement au président Félix Tshisekedi pour promulgation. Mais sa signature se fait toujours attendre. Ce retard inexpliqué pose question au sein des communautés autochtones et parmi les défenseurs…



