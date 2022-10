Plus de 100 000 personnes demandent aux États membres de l’ONU de mettre fin à la crise des logiciels espions

par Amnesty International

Les États membres de l'ONU doivent soutenir de toute urgence l'arrêt de la vente, du transfert et de l'utilisation des logiciels espions afin de mettre un terme à la surveillance illégale et endémique des militant·e·s, des journalistes, des avocat·e·s et des dirigeant·e·s politiques, a déclaré Amnesty International le 28 octobre 2022. 107 273 personnes de 180 pays et territoires



