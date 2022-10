République centrafricaine : Premier verdict attendu dans une affaire de crimes de guerre

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une audience du premier procès tenu à la Cour pénale spéciale à Bangui, en République centrafricaine, en mai 2022. © 2022 Cour pénale spéciale (Nairobi) – La Cour pénale spéciale en République centrafricaine rendra son premier verdict le 31 octobre 2022, une étape importante dans les efforts visant à rendre justice à l’égard des atrocités commises dans ce pays, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Issa Sallet Adoum, Yaouba Ousman et Mahamat Tahir, tous membres présumés du groupe rebelle « 3R » et accusés d’être responsables d’atrocités commises en mai 2019 dans…



Lire l'article complet