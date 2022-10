Voyager dans le temps en levant les yeux au ciel

L’astronomie a toujours été un domaine un peu particulier. On y brasse des nombres… astronomiques : distances, températures, luminosités, tailles – tout est bien éloigné de notre quotidien. En plus, on y croise des objets plutôt étranges, comme des pulsars ou des trous noirs, tous très peu terrestres. Mais le plus bizarre de tout est probablement ceci : voir loin, c’est voir vieux.Regardez votre voisin. Vous le voyez tel qu’il est, là maintenant – c’est évident. Quel monde étrange ce serait s’il y avait un délai : vous racontez une blague puis vous le voyez rire huit minutes après……