Russie. Un tribunal confirme les longues peines de prison prononcées contre deux personnes LGBTI membres d’une même famille tchétchène

par Amnesty International

Réagissant aux informations selon lesquelles un tribunal russe a confirmé les longues peines de prison prononcées contre Salekh Magamadov et Ismaïl Issaïev, deux personnes LGBTI tchétchènes membres de la même famille accusées à tort de « complicité avec des groupes armés illégaux », Marie Struthers, directrice du programme Europe de l'Est et Asie centrale à Amnesty International, […]



