Slovaquie. Une marche de solidarité a été organisée après le meurtre de deux personnes LGBTI à Bratislava

par Amnesty International

Après le meurtre brutal de deux personnes devant un bar LGBTI à Bratislava le 12 octobre, de nombreuses organisations préparent une manifestation pour jeudi 27 octobre afin d'exprimer leur solidarité avec la communauté des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) de Slovaquie. Amnesty International y participera et demande aussi aux autorités slovaques de prendre des



