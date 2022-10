Mali : Massacres coordonnés perpétrés par des groupes armés islamistes

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des policiers de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) patrouillaient dans la région de Ménaka, dans le nord-est du Mali, le 13 juin 2021. © 2021 MINUSMA/Gema Cortes (Nairobi) – Des groupes armés islamistes au Mali ont tué des centaines de personnes et forcé des dizaines de milliers d'autres à fuir leurs villages, lors d'attaques apparemment systématiques depuis mars 2022, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Les forces de sécurité maliennes et les forces de maintien de la paix des Nations Unies devraient…



