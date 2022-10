Mayotte : pourquoi ce département français est-il revendiqué par les Comores ?

Le 22 septembre 2022, Assoumani Azali, le président de l’Union des Comores a rappelé lors de 77Session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unis le différend territorial qui oppose son pays à la France concernant l’île de Mayotte.En effet, la souveraineté du plus jeune et du plus petit département français situé dans l’océan Indien est au cœur d’un conflit territorial et l’objet de débats passionnés…