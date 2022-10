L'organe antiterroriste du Conseil de sécurité va examiner la menace croissante des nouvelles technologies

Le Comité pour la lutte contre le terrorisme du Conseil de sécurité de l'ONU tient une réunion spéciale à Mumbai et New Delhi à partir de vendredi, axée sur la menace croissante posée par les technologies nouvelles et émergentes.]]>



Lire l'article complet