Tchad : De nombreux manifestants tués et blessés

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une barricade est incendiée lors de manifestations anti-gouvernementales à N'Djamena (Tchad), le 20 octobre 2022. © 2022 AP Photo (Nairobi) – Les forces de sécurité ont tiré sur des manifestants dans plusieurs villes du Tchad, y compris à N’Djamena, la capitale, le 20 octobre 2022, tuant au moins 50 personnes et en blessant des dizaines d’autres, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les forces de sécurité – des membres de l’armée, de la gendarmerie et de la police – ont également passé à tabac des manifestants et arrêté des centaines de personnes, apparemment de…



