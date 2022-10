Protéger les civils menacés par les armes explosives

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un pompier ukrainien photographié à Kharkiv le 9 juillet 2022, parmi les décombres d'un bâtiment détruit par un missile de croisière russe, qui a également blessé plusieurs civils. © 2022 Alex Chan Tsz Yuk/ SOPA Images Une nouvelle Déclaration internationale sur la protection des civils contre l’utilisation d’armes explosives dans les zones peuplées sera soumise à l’approbation des États à Dublin le 18 novembre. L’utilisation d’armes explosives dans les zones peuplées, qui causent des dommages directs et indirects prévisibles, constitue l’une des plus grandes menaces…



