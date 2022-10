Colombe : « De quelles couleurs sont les étoiles ? »

par Frédéric Pailler, Ingénieur exploitation des données du satellite GAIA, Centre national d’études spatiales (CNES)

Pour savoir de quelle couleur sont les étoiles, il faut d’abord parler de la lumière car quand on parle de couleur, on parle forcément de lumière. La lumière, c’est un très grand nombre de petits grains minuscules, qu’on ne voit pas individuellement, et qu’on appelle « photons ». Ces photons vibrent, mais ne vibrent pas tous de la même manière. Certains vibrent beaucoup, d’autres un peu moins car ils ont moins d’énergie. La lumière du jour qu’on a quotidiennement autour de nous est un mélange de différents photons : ceux qui ont beaucoup d’énergie, ceux qui en ont moins et tous les niveaux intermédiaires.





