Myanmar. Des frappes aériennes meurtrières dans l’État kachin semblent relever d’une campagne d’attaques illégales

par Amnesty International

En réaction à l'information selon laquelle des frappes aériennes militaires auraient tué des dizaines de personnes au Myanmar, notamment des civil·e·s, lors d'un concert dans l'État kachin dimanche 23 octobre dans la soirée, Hana Young, directrice régionale adjointe à Amnesty International, a déclaré : « Des chanteurs, des artistes et d'autres civil·e·s font partie des personnes qui ont […]



