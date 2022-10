Israël/Territoires palestiniens occupés. Une enquête doit être menée sur les crimes de guerre commis pendant l’offensive du mois d’août contre Gaza

par Amnesty International

La Cour pénale internationale (CPI) doit enquêter sur les attaques illégales commises pendant l'offensive lancée par Israël en août 2022 contre la bande de Gaza, en les considérant comme des crimes de guerre, a souligné Amnesty International le 22 octobre dans un nouveau rapport faisant état de ses recherches. L'organisation a reconstitué, à l'aide de photographies […]



