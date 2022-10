Ukraine après huit mois de guerre : un système de santé résilient, selon l’OMS

Plus de huit mois après le début de l’invasion russe, le système de santé ukrainien continue de fonctionner dans l’ensemble, mais pour un nombre croissant de civils, la spirale des coûts, les obstacles logistiques et les infrastructures endommagées rendent l’accès aux services essentiels encore plus difficile.]]>



