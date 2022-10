Qatar : Les forces de sécurité arrêtent des personnes LGBT et leur infligent des abus

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des voitures passent devant la Corniche de Doha, au Qatar, avec les tours du quartier de West Bay visibles en arrière-plan. © 2022/Christian Charisius/picture-alliance/dpa/AP Images (Beyrouth, le 24 octobre 2022) – Les forces du Département de la sécurité préventive du Qatar ont arrêté arbitrairement des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) et les ont soumises à des mauvais traitements en détention, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les personnes LGBT dont Human Rights a recueilli les témoignages ont déclaré avoir subi des mauvais…



