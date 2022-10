Low-tech : après les imaginaires de la sobriété technique, il faut s’intéresser aux usages

Depuis 2020, une pénurie de semi-conducteurs , utilisées par exemple dans les véhicules électriques, frappe l’industrie automobile. Les causes sont multiples : pénurie en eau dans les pays producteurs et modèles de plus en plus gourmands en haute technologie en Europe.Serait-ce l’occasion de se poser la question du low-tech ? Nous sommes, en effet, face à un paradoxe. En réponse à la crise écologique, les solutions de haute intensité…