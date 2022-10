S’adapter pour survivre : 5 façons d’aider les pays à faire face à la crise climatique

Des inondations dévastatrices au Pakistan aux incendies de forêt en Sibérie, les effets de l’urgence climatique se font sentir dans le monde entier, et les Nations Unies appellent à davantage d’investissements pour aider les pays à s’adapter à un environnement de plus en plus instable.]]>



Lire l'article complet