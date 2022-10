Les Libanais dépendent plus que jamais de l’aide alimentaire internationale

Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies a annoncé vendredi qu’il renforçait à nouveau son aide au Liban. Le pays traverse l’une des pires crises économiques au monde, et plus de la moitié de la population libanaise dépend maintenant de l’aide pour se nourrir et assurer ses besoins essentiels.]]>



