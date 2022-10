Tchad : l'ONU condamne l’usage meurtrier de la force contre les manifestants

Des affrontements meurtriers entre la police et des manifestants protestant contre la mainmise de l’armée sur le pouvoir ont éclaté au Tchad jeudi, faisant au moins 50 morts, dont des membres des forces de sécurité, mais aussi plus de 500 arrestations. Les Nations Unies ont condamné l’usage meurtrier de la force contre les manifestants et demandé l’ouverture d’une enquête impartiale.]]>



