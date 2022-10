Nigeria. Deux ans après le début du mouvement #EndSARS, plus de 40 manifestant·e·s languissent encore en prison

par Amnesty International

Deux ans après les manifestations du mouvement #EndSARS, plus de 40 personnes ayant participé à celles-ci languissent encore dans des prisons au Nigeria tandis que les commissions mises en place pour enquêter sur l'impunité au sein de la police n'ont pas rendu justice aux centaines de victimes de brutalités policières, a déclaré Amnesty International jeudi 20 octobre.



