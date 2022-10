Inde. Les autorités doivent endiguer la multiplication des interdictions arbitraires de voyager imposées à des journalistes et des militant·e·s

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles Sanna Irshad Mattoo, photojournaliste cachemirie lauréate du prix Pulitzer, s’est vue une nouvelle fois empêcher de se rendre à l’étranger par les services de l’immigration à l’aéroport de Delhi le 18 octobre 2022, Aakar Patel, directeur d’Amnesty International Inde, a déclaré : « Les interdictions arbitraires de voyager deviennent la principale tactique […] The post Inde. Les autorités doivent endiguer la multiplication des interdictions arbitraires de voyager imposées à des journalistes et des militant·e·s appeared first on Amnesty International.…



Lire l'article complet