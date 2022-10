Angola. Il faut que les autorités répondent de la disparition d’un enfant de 5 ans après une opération violente à Ndamba

par Amnesty International

Il faut que les autorités angolaises indiquent où se trouve le garçon de 5 ans qui a disparu après que la police a fait irruption chez les Mucubai de Ndamba, dans la banlieue de Moçâmedes, capitale de la province de Namibe. Lors de cette opération, la police a incendié 16 maisons ainsi que des effets personnels, comme […]



