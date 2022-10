Bosnie-Herzégovine. De jeunes militantes écologistes accusées sans fondement de diffamation par une société hydroélectrique basée en Belgique

par Amnesty International

À la veille de l’audience prévue lundi 24 octobre à Istočno Sarajevo, Amnesty International engage BUK, compagnie hydroélectrique détenue par Green Invest, une société basée en Belgique, à abandonner ses poursuites pour diffamation contre deux militantes locales qui ont publiquement exprimé leur inquiétude quant au possible impact environnemental des petites centrales hydroélectriques de l’entreprise sur la […] The post Bosnie-Herzégovine. De jeunes militantes écologistes accusées sans fondement de diffamation par une société hydroélectrique basée en Belgique appeared first on Amnesty International.…



