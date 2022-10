Ukraine. Les attaques russes contre des infrastructures énergétiques essentielles s’apparentent à des crimes de guerre

par Amnesty International

Réagissant à l’information selon laquelle des attaques russes menées ces derniers jours contre des installations d’énergie en Ukraine ont provoqué une panne d’électricité dans tout le pays, Marie Struthers, directrice pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale à Amnesty International, a déclaré : « La stratégie sous-tendant les récentes tactiques de guerre employées par la Russie est […] The post Ukraine. Les attaques russes contre des infrastructures énergétiques essentielles s’apparentent à des crimes de guerre appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet