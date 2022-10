Tchad : la répression des manifestations doit immédiatement cesser

par Amnesty International

Réagissant à la répression des manifestations d’aujourd’hui et à la mort de manifestants, Samira Daoud, Directrice régionale de Amnesty International pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre a déclaré : « De violents heurts ont opposé ce matin les forces de sécurité et des manifestants à N’Djamena et ailleurs dans le pays. Selon les premiers témoignages recueillis […] The post Tchad : la répression des manifestations doit immédiatement cesser appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet