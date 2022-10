Qatar/FIFA : Rembourser les frais de recrutement des travailleurs migrants

par Human Rights Watch

Click to expand Image Les parents de Ram Kishun Sahani, un travailleur migrant népalais décédé au Qatar. © 2022 Privé (Beyrouth, le 20 octobre 2022) – De nombreux travailleurs migrants ont dû payer des frais de recrutement exorbitants et illégaux pour rendre possible la tenue de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Toutefois, la Fédération internationale de football Association (FIFA) et les autorités qatariennes ne se sont toujours pas engagées à constituer un fonds de réparation pour indemniser les travailleurs migrants qui ont été victimes…



